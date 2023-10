Carlos Sainz (Ferrari, 6°): "Ho rischiato".



di Vanessa Georgoulas - Traduzione automatica da Tedesco

Ferrari

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha raggiunto la quarta posizione nei primi giri di volata in Texas, ma alla fine è arrivato sesto. Il motivo è semplice, come ha spiegato lo spagnolo in seguito.

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.