Carlos Sainz (Ferrari, 6º): "Correu um risco".

Carlos Sainz foi o único piloto da Fórmula 1 a iniciar o sprint de Austin com pneus macios. O espanhol da equipa Ferrari partiu do sexto lugar da grelha e conseguiu ultrapassar os dois pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, logo no início. Mas à medida que as voltas de sprint se sucediam, mais os seus pneus se degradavam.

Sainz teve de admitir a derrota no duelo contra Norris até ao cair da bandeira axadrezada e também deixou passar o veterano da Red Bull Racing, Sergio Pérez. No final, cruzou a linha de chegada em sexto lugar e suspirou logo após o final: "Essas 19 voltas foram difíceis. Foi um risco escolher os pneus macios e nós arriscámos sabendo que seria difícil no final com a degradação e o ritmo de corrida."

"Arranquei bem no início e fiz algumas grandes manobras de ultrapassagem para subir para a quarta posição nas primeiras voltas. Mas depois veio a parte difícil da corrida e tive de poupar os pneus e defender-me ao mesmo tempo", descreveu o madrileno de 29 anos.

"Foi muito difícil defender-me dos ataques do Lando e do Sergio e o duelo com o George Russell foi tudo menos fácil. Mas consegui terminar à frente dele e marcar alguns pontos", acrescentou Sainz. E sobre a próxima corrida, disse: "Estamos agora totalmente concentrados em tirar o máximo partido do GP e recolhemos muitos dados para analisar."

Austin Sprint, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09º Alex Albon (T), Williams, +34,567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:11.449

Fora

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, travões





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 pontos

02 Pérez 228

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 156

06 Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 669 pontos

02 Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5