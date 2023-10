Fernando Alonso: "Un fin de semana para olvidar".

Fernando Alonso ya había tenido problemas en la calificación del Circuito de las Américas y el sprint en el circuito de Texas fue igualmente frustrante para el veterano, que cruzó la línea de meta en decimotercer lugar. "Ha sido duro, es un fin de semana difícil. No fuimos competitivos desde los primeros entrenamientos, las sesiones de clasificación fueron igual de complicadas y ahora también nos ha faltado ritmo en el sprint", declaró después con su habitual sobriedad.

El 32 veces ganador de un GP añadió secamente: "Hasta ahora ha sido un fin de semana para olvidar. Hemos tenido fines de semana mejores y éste es uno de los malos". Pero el piloto de 42 años no quiere desanimarse. Lo tiene claro: "Tenemos que seguir aprendiendo y dar más vueltas. Se trata de ayudar al equipo a mejorar el paquete global, porque desde luego no estamos en la ventana de trabajo del coche. Simplemente somos demasiado lentos".

"El sprint nos ayudará sin duda a profundizar en nuestra comprensión. Tenemos que rodar con más combustible en la carrera, y en los fines de semana de sprint apenas tienes la oportunidad de entrenar en condiciones de carrera. El sábado es la primera y única oportunidad de hacerlo", explicó Alonso en respuesta.

"Pero no podemos cambiar mucho la puesta a punto desde el final de la primera sesión de entrenamientos, así que tenemos las manos atadas para el GP, no importa lo que aprendamos del sprint, no podemos mejorar mucho el coche", suspiró el bicampeón del mundo, que no obstante prometió: "Pero haremos todo lo posible, como siempre, y seguiremos luchando."

Sprint de Austin, Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9.456 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.987

04º Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08º George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09º Alex Albon (T), Williams, +34.567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuera

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frenos





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 puntos

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 669 puntos

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5