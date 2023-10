Fernando Alonso : "un week-end à oublier".

Fernando Alonso, vétéran de la Formule 1, n'a eu aucune chance de marquer des points lors du sprint d'Austin. Le double champion de l'équipe Aston Martin a terminé treizième et s'est exprimé clairement après la course.

Fernando Alonso avait déjà connu des difficultés lors des qualifications sur le Circuit des Amériques et le sprint sur le circuit texan a été tout aussi frustrant pour le vétéran, qui a franchi la ligne d'arrivée en treizième position. "C'était dur, c'est un week-end difficile. Nous n'avons pas été compétitifs depuis la première séance d'entraînement, les qualifications ont donc été difficiles et il nous manquait maintenant aussi la vitesse dans le sprint", a-t-il constaté sobrement après coup, comme à son habitude.

Et l'homme aux 32 victoires en GP d'ajouter sèchement : "Jusqu'à présent, ce fut donc un week-end à oublier. Nous avons déjà eu de meilleurs week-ends et celui-ci est l'un des plus mauvais". Mais l'homme de 42 ans ne veut pas se laisser décourager. Il sait : "Nous devons continuer à apprendre et faire encore plus de tours. Il s'agit d'aider l'équipe à améliorer le package global, car nous ne sommes certainement pas dans la fenêtre de travail de la voiture. Nous sommes tout simplement trop lents".

"Le sprint va certainement nous aider à approfondir notre compréhension. Car nous devons rouler en course avec plus de carburant à bord et les week-ends de sprint ne donnent guère l'occasion de s'entraîner en trim de course. Le samedi est la première et la seule occasion de le faire", a ensuite expliqué Alonso.

"Mais nous ne pouvons pas faire de grands changements dans les réglages depuis la fin de la première séance d'essais, donc nous avons les mains liées pour le GP, quelles que soient les leçons que nous tirons du sprint, nous ne pouvons pas améliorer la voiture de manière significative", a soupiré le double champion du monde, qui a néanmoins promis : "Mais nous ferons de notre mieux, comme toujours, et nous continuerons à nous battre".

Sprint d'Austin, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, freins





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 441 points

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 669 points

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5