Fernando Alonso: "Un weekend da dimenticare".

Il veterano della Formula 1 Fernando Alonso non ha avuto alcuna possibilità di ottenere punti nello sprint di Austin. Il due volte campione del team Aston Martin si è classificato tredicesimo e ha parlato chiaramente in seguito.

Fernando Alonso aveva già faticato nelle qualifiche del Circuit of the Americas e la volata sul circuito texano è stata altrettanto frustrante per il veterano, che ha tagliato il traguardo in tredicesima posizione. "È stata dura, questo è un weekend difficile. Non siamo stati competitivi fin dalle prime prove, le sessioni di qualifica sono state altrettanto complicate e ora ci mancava anche il ritmo in volata", ha dichiarato in seguito nel suo solito modo sobrio.

E il 32 volte vincitore di un GP ha aggiunto seccamente: "Finora è stato un weekend da dimenticare. Abbiamo avuto weekend migliori e questo è uno di quelli brutti". Ma il 42enne non vuole scoraggiarsi. Sa che "dobbiamo continuare a imparare e fare più giri. Si tratta di aiutare la squadra a migliorare il pacchetto complessivo, perché non siamo certo nella finestra di lavoro della vettura. Siamo semplicemente troppo lenti".

"Lo sprint ci aiuterà sicuramente ad approfondire la nostra conoscenza. Perché in gara dovremo girare con più carburante a bordo e nei weekend di sprint difficilmente si ha la possibilità di esercitarsi in assetto da gara. Sabato è la prima e unica occasione per farlo", ha spiegato Alonso in risposta.

"Ma non possiamo cambiare molto l'assetto dalla fine della prima sessione di prove, quindi abbiamo le mani legate per il GP, non importa quali lezioni impareremo dallo sprint, non possiamo migliorare molto la macchina", ha sospirato il due volte campione del mondo, che tuttavia ha promesso: "Ma faremo del nostro meglio, come sempre, e continueremo a lottare".

Sprint di Austin, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09° Alex Albon (T), Williams, +34.567

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11° Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min.

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuori

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frena





Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 441 punti

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11° Gasly 48

10° Stroll 47

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 669 punti

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5