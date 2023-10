George Russell: alboroto por la penalización en el sprint de Austin

En la tercera vuelta del sprint en Austin, George Russell adelantó a Oscar Piastri. El piloto de Mercedes adelantó al McLaren en la curva 15 circulando junto a la pista. El británico recibió una penalización de 5 segundos por la maniobra, ya que cuando reaccionaron los comisarios ya era demasiado tarde para devolverle la posición porque Pierre Gasly había adelantado a Piastri.

"Conduces mejor cuando recibes una penalización de 5 segundos que cuando devuelves la posición, porque si tienes que dejar pasar de nuevo al rival, eso te pone mucho más delante", comentó el veterano de la Fórmula Uno Martin Brundle sobre la escena. Russell, sin embargo, cayó de la 7ª a la 8ª posición como consecuencia de la penalización de tiempo.

Piastri también se mostró crítico: "No estaba prestando atención a George porque estaba detrás. Pero he visto la repetición y está claro que acelera a lo largo de la pista y adelanta. Los cinco segundos marcaron la diferencia, pero no una gran diferencia. Cuando vas en un coche más rápido, puedes hacer algo así y no es tan bueno para todos. Estaba claro que esa maniobra no estaba bien y los comisarios también le penalizaron por ello. Pero la cuestión es si nes fue la penalización correcta y si han sentado un precedente".

El australiano, que terminó la carrera en décima posición, se mostró reacio a acusar directamente a Russell de conducir deliberadamente fuera de la pista. "Yo no iría tan lejos, pero creo que en esa situación era bastante obvio y en esas circunstancias no debería ser tan difícil devolver la posición. En una carrera más larga puedes beneficiarte de adelantar a coches más lentos de esa manera si sólo hay una penalización de 5 segundos por ello".

Russell, que llegó al sprint con una penalización en la parrilla por interponerse en el camino de Charles Leclerc en la tanda, dijo: "Las dos penalizaciones que recibí hoy fueron justas. No podía devolverle la posición a Piastri en el sprint porque Gasly ya le había adelantado. Si hubiera dejado pasar a Piastri, habría tenido que dejar pasar también a Gasly. Fue un poco una pena porque fue una maniobra optimista por mi parte".

Austin Sprint, Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9.456 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.987

04º Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08º George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09º Alex Albon (T), Williams, +34.567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuera

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frenos





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 puntos

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 669 puntos

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5