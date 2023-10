George Russell : tourmente autour de la pénalité du sprint d'Austin

Au troisième tour du sprint d'Austin, George Russell a dépassé Oscar Piastri. Le pilote Mercedes a dépassé la McLaren au 15e virage en se plaçant à côté de la piste. Le Britannique a écopé d'une pénalité de 5 secondes pour cette manœuvre, car lorsque les régulateurs ont réagi, il était déjà trop tard pour simplement rendre la position à Piastri, Pierre Gasly l'ayant dépassé entre-temps.

"Tu conduis mieux quand tu reçois une pénalité de 5 secondes que quand tu rends la position, parce que si tu dois laisser repasser l'adversaire, tu es beaucoup plus loin devant", a commenté le vétéran de la Formule 1 Martin Brundle. Russell a toutefois reculé de la 7e à la 8e place à cause de la pénalité de temps.

Piastri a également émis des critiques et a déclaré : "Je n'ai pas fait attention à George, car il était derrière. Mais j'ai regardé la rediffusion des images et il est clair qu'il accélère en dehors de la piste et passe. Les cinq secondes ont fait une différence, mais pas une grande. Quand tu es dans une voiture plus rapide, tu peux faire quelque chose comme ça, et ce n'est pas bon pour tout le monde. Il était clair que cette manœuvre n'était pas correcte et les stewards l'ont d'ailleurs sanctionné pour cela. Mais la question est de savoir si nes était la bonne sanction et s'ils ont ainsi créé un précédent".

L'Australien, qui a terminé la course à la dixième place, n'a pas voulu accuser directement Russell d'avoir délibérément roulé à côté de la piste. "Je n'irais pas jusque-là, mais je pense que dans cette situation, c'était assez flagrant et dans ces circonstances, il ne devrait pas être si difficile de rendre la position. Dans une course plus longue, vous pouvez tirer profit de dépasser des voitures plus lentes de cette manière, si cela n'entraîne qu'une pénalité de 5 secondes".

Russell, qui avait pris le départ du sprint avec une pénalité de place pour avoir barré la route à Charles Leclerc lors du shootout, a déclaré : "Les deux pénalités que j'ai reçues aujourd'hui étaient justes. Je ne pouvais pas rendre la position à Piastri dans le sprint parce que Gasly l'avait déjà dépassé. Si j'avais laissé passer Piastri, j'aurais aussi dû laisser passer Gasly. C'était un peu dommage parce que c'était une manœuvre optimiste de ma part".

Sprint d'Austin, Circuit des Amériques

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, freins





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 441 points

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 669 points

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5