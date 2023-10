George Russell: polemiche per la penalità nello sprint di Austin

Il pilota della Mercedes George Russell ha ricevuto una penalità di 5 secondi nella volata di Austin per aver superato Oscar Piastri fuori pista. Il pilota della McLaren ha comunque trovato parole critiche in seguito.

Al terzo giro dello sprint di Austin, George Russell passò Oscar Piastri. Il pilota della Mercedes ha superato la McLaren alla curva 15 guidando a fianco della pista. Il britannico ha incassato una penalità di 5 secondi per la manovra, poiché quando i funzionari del regolamento hanno reagito era troppo tardi per restituire la posizione, dato che Pierre Gasly aveva nel frattempo superato Piastri.

"Si guida meglio quando si riceve una penalità di 5 secondi che quando si restituisce la posizione, perché se si deve far passare di nuovo l'avversario, si è molto più avanti", ha commentato il veterano della Formula 1 Martin Brundle. Russell, tuttavia, è sceso dalla settima all'ottava posizione a causa della penalità di tempo.

Anche Piastri è stato critico: "Non ho prestato attenzione a George perché era dietro. Ma ho guardato il replay ed è chiaro che accelera lungo la pista e passa. I cinque secondi hanno fatto la differenza, ma non è una differenza importante. Quando sei su un'auto più veloce, puoi fare una cosa del genere e non è un bene per tutti. Era chiaro che questa manovra non andava bene e i commissari lo hanno anche penalizzato per questo. Ma la domanda è se la penalità era giusta e se hanno creato un precedente".

L'australiano, che ha concluso la gara al decimo posto, non ha voluto accusare direttamente Russell di aver guidato deliberatamente fuori pista. "Non mi spingerei così lontano, ma credo che in quella situazione fosse abbastanza evidente e in quelle circostanze non dovrebbe essere così difficile restituire la posizione. In una gara più lunga si può trarre vantaggio dal sorpasso di vetture più lente in questo modo, se c'è solo una penalità di 5 secondi".

Russell, che si è presentato allo sprint con una penalità in griglia per aver ostacolato Charles Leclerc nello shootout, ha dichiarato: "Entrambe le penalità che ho ricevuto oggi erano giuste. Non potevo restituire la posizione a Piastri in volata perché Gasly lo aveva già passato. Se avessi fatto passare Piastri, avrei dovuto far passare anche Gasly. È stato un po' un peccato perché è stata una manovra ottimistica da parte mia".

Austin Sprint, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09° Alex Albon (T), Williams, +34.567

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11° Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min.

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuori

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frena





Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 441 punti

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11° Gasly 48

10° Stroll 47

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 669 punti

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5