George Russell: A polémica da penalização no sprint de Austin

O piloto da Mercedes, George Russell, recebeu uma penalização de 5 segundos no sprint de Austin por ter ultrapassado Oscar Piastri fora da pista. O piloto da McLaren, no entanto, encontrou palavras críticas depois.

Na terceira volta do sprint em Austin, George Russell ultrapassou Oscar Piastri. O piloto da Mercedes ultrapassou o McLaren na curva 15, conduzindo ao longo da pista. O britânico recebeu uma penalização de 5 segundos por esta manobra, uma vez que, quando os responsáveis pelas regras reagiram, já era demasiado tarde para devolver a posição, uma vez que Pierre Gasly tinha entretanto ultrapassado Piastri.

"Conduz-se melhor quando se recebe uma penalização de 5 segundos do que quando se devolve a posição, porque se tem de deixar o adversário passar novamente, porque isso coloca-nos muito mais à frente", comentou o veterano da Fórmula 1 Martin Brundle. Russell, no entanto, caiu da 7ª para a 8ª posição como resultado da penalização de tempo.

Piastri também foi crítico, dizendo: "Não estava a prestar atenção ao George porque ele estava atrás. Mas vi a repetição e é claro que ele acelera ao longo da pista e passa. Os cinco segundos fizeram uma diferença, mas não uma grande diferença. Quando se está num carro mais rápido, pode-se fazer algo assim e isso não é bom para todos. Era evidente que esta manobra não era correcta e os comissários de pista também o penalizaram por isso. Mas a questão é saber se nes foi a penalização correcta e se criaram um precedente".

O australiano, que terminou a corrida em décimo lugar, mostrou-se relutante em acusar diretamente Russell de conduzir deliberadamente para fora da pista. "Eu não iria tão longe, mas acho que naquela situação era bastante óbvio e, nessas circunstâncias, não deveria ser tão difícil devolver a posição. Numa corrida mais longa, é possível beneficiar da ultrapassagem de carros mais lentos, se a penalização for de apenas 5 segundos."

Russell, que foi para o sprint com uma penalização na grelha por se ter atravessado no caminho de Charles Leclerc na corrida, disse: "Ambas as penalizações que recebi hoje foram justas. Não podia devolver a posição a Piastri no sprint porque Gasly já o tinha ultrapassado. Se tivesse deixado passar o Piastri, teria de deixar passar também o Gasly. Foi uma pena, porque foi uma manobra otimista da minha parte."

Austin Sprint, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09º Alex Albon (T), Williams, +34,567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:11.449

Fora

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, travões





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 pontos

02 Pérez 228

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 156

06 Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 669 pontos

02 Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5