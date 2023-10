Format du sprint : Christian Horner demande des changements

Le champion de Formule 1 Max Verstappen s'est imposé sans encombre lors du sprint d'Austin. La star de Red Bull Racing s'est défendue avec succès au départ contre la star de Ferrari Charles Leclerc, parti à ses côtés, avant de s'éloigner. Il a finalement franchi la ligne d'arrivée avec plus de neuf secondes d'avance sur Lewis Hamilton, s'assurant ainsi huit points au championnat du monde.

Son coéquipier Sergio "Checo" Pérez a franchi la ligne d'arrivée en cinquième position et a ainsi récolté quatre points supplémentaires pour l'écurie de Milton Keynes. "C'était un sprint très fort pour nous et nous avons pu recueillir beaucoup de données sur les pneus et les adversaires", s'est réjoui Christian Horner.

Le directeur de l'équipe Red Bull Racing s'est félicité : "Max a contrôlé la course et Checo a également livré une bonne performance". Et il a souligné : "En course aussi, nous avons une bonne position de départ, même si nous partons plus loin que d'habitude. Mais sur ce circuit, les pilotes peuvent se dépasser et il y aura certainement des opportunités. Nous sommes impatients de voir comment cela va se passer".

Le Britannique s'est néanmoins prononcé en faveur de nouvelles modifications du format du sprint, introduit en 2021 et régulièrement adapté depuis. "Il y a certainement encore des possibilités de faire évoluer le format. Il faut le rendre un peu plus imprévisible. Que l'on inverse l'ordre de départ des dix premiers ou que l'on fasse autre chose, il faut en tout cas aussi augmenter le nombre de points qu'un coureur obtient pour un bon résultat, afin de l'inciter à attaquer. Le concept en lui-même est bon, nous devons juste faire un meilleur travail lors de la mise en œuvre pour que cela soit plus excitant pour les spectateurs", a-t-il expliqué.

Sprint d'Austin, Circuit des Amériques

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, freins





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 441 points

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 669 points

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5