Formato Sprint: Christian Horner chiede cambiamenti

Il campione di Formula 1 Max Verstappen ha vinto la volata di Austin senza alcun pericolo. Il fuoriclasse della Red Bull Racing si è difeso con successo alla partenza contro la stella della Ferrari Charles Leclerc, che era partito accanto a lui, e poi si è staccato. Alla fine, ha concluso con oltre nove secondi di vantaggio su Lewis Hamilton e si è assicurato otto punti in classifica.

Il suo compagno di squadra Sergio "Checo" Pérez ha concluso al quinto posto, raccogliendo altri quattro punti per la scuderia di Milton Keynes. "È stato uno sprint forte per noi e siamo riusciti a raccogliere molti dati sulle gomme e sugli avversari", ha commentato soddisfatto Christian Horner.

Il boss del team Red Bull Racing ha elogiato: "Max ha controllato la gara e anche Checo ha fornito una buona prestazione". E ha sottolineato: "Abbiamo anche una buona posizione di partenza in gara, anche se partiamo più indietro del solito. Ma su questa pista i piloti possono sorpassare e ci saranno sicuramente delle opportunità. Siamo curiosi di vedere come andrà".

Tuttavia, il britannico si è detto favorevole a ulteriori modifiche al formato sprint, che è stato introdotto nel 2021 e da allora è stato modificato. "Ci sono certamente opportunità per sviluppare ulteriormente il formato. Deve diventare un po' più imprevedibile. Se si inverte l'ordine di partenza dei primi dieci o si fa qualcos'altro, bisogna sicuramente anche aumentare il numero di punti che un corridore ottiene per un buon risultato, in modo da incentivare l'attacco. Il concetto in sé è buono, dobbiamo solo fare un lavoro migliore nell'implementarlo per renderlo più emozionante per gli spettatori", ha spiegato.

Sprint di Austin, Circuito delle Americhe

01 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09° Alex Albon (T), Williams, +34.567

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11° Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min.

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuori

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frena





Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 441 punti

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11° Gasly 48

10° Stroll 47

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 669 punti

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5