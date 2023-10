Formato Sprint: Christian Horner apela a alterações

Christian Horner ficou satisfeito com o resultado do sprint em Austin. No entanto, o chefe de equipa da Red Bull Racing está convencido de que é necessário fazer mais alterações ao formato do sprint para melhorar o espetáculo.

O campeão de Fórmula 1, Max Verstappen, venceu o sprint de Austin sem qualquer perigo. A estrela da Red Bull Racing defendeu-se com sucesso no início contra a estrela da Ferrari, Charles Leclerc, que tinha começado ao seu lado, e depois afastou-se. No final, terminou com mais de nove segundos de vantagem sobre Lewis Hamilton e garantiu oito pontos no campeonato.

O seu companheiro de equipa, Sergio "Checo" Pérez, terminou em quinto lugar e somou mais quatro pontos para a equipa de Milton Keynes. "Foi um sprint forte para nós e conseguimos recolher muitos dados sobre os pneus e os adversários", disse Christian Horner, satisfeito.

O chefe de equipa da Red Bull Racing elogiou: "O Max controlou a corrida e o Checo também teve um bom desempenho". E sublinhou: "Também temos uma boa posição de partida na corrida, mesmo que partamos mais atrás do que é habitual. Mas nesta pista, os pilotos podem ultrapassar e haverá certamente oportunidades. Estamos curiosos para ver como vai correr".

No entanto, o britânico mostrou-se a favor de mais alterações ao formato sprint, que foi introduzido em 2021 e tem sido ajustado desde então. "Há certamente oportunidades para desenvolver ainda mais o formato. Precisa de se tornar um pouco mais imprevisível. Quer se inverta a ordem de partida dos dez primeiros ou se faça outra coisa, também é necessário aumentar o número de pontos que um piloto recebe por um bom resultado, para que haja incentivo para atacar. O conceito em si é bom, só precisamos de fazer um melhor trabalho na sua implementação para o tornar mais emocionante para os espectadores", explicou.

Austin Sprint, Circuito das Américas

01 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09º Alex Albon (T), Williams, +34,567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:11.449

Fora

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, travões





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 pontos

02 Pérez 228

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 156

06 Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 669 pontos

02 Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5