Fred Vasseur : "Nous ne pouvons pas être entièrement satisfaits".

Après le sprint d'Austin, le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, a parlé de la stratégie de pneus adoptée par l'équipe pour Charles Leclerc et Carlos Sainz, et s'est également penché sur le Grand Prix à venir.

Les pilotes Ferrari ont entamé la course de vitesse d'Austin avec des stratégies différentes : Charles Leclerc est parti en pneus médiums usagés, comme la plupart de ses adversaires, tandis que son coéquipier Carlos Sainz a été le seul à s'élancer avec un train de pneus tendres usagés. La course de 19 tours sur le Circuit des Amériques s'est donc déroulée de manière très différente pour les deux coéquipiers.

Deuxième de la course, Charles Leclerc est parti de la première ligne et a tenté de dépasser le poleman Max Verstappen au départ. Ce dernier s'est défendu avec succès et Leclerc a également perdu la deuxième place jusqu'au drapeau à damier, car Lewis Hamilton l'a dépassé. Au final, il a tout de même pu se réjouir d'une place sur le podium en tant que troisième.

Carlos Sainz a pu attaquer dans les premiers tours et dépasser les pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri, mais plus le sprint était ancien, plus il a eu du mal avec ses pneus tendres. Il a finalement réussi à défendre sa sixième place contre George Russell, qui a terminé derrière lui, mais a été relégué à la huitième place en raison d'une pénalité.

Le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, a déclaré à propos du sprint : "Nous ne pouvons pas être entièrement satisfaits de cette course, mais les 19 tours ont été très utiles, car ils nous ont donné une idée plus claire du rapport de force et de nos possibilités dans le GP. Nous avons établi des stratégies différentes pour les deux voitures afin de recueillir un maximum d'informations sur le comportement des pneus sur de longues distances".

"Carlos a eu du mal avec ses pneus tendres à la mi-course, mais il a pu repousser les attaques de la Mercedes. Charles a un peu souffert de ce qui s'est passé au départ, mais il a tout de même réussi à marquer beaucoup de points. Il abordera le GP en pole position, mais la course sera tout de même un véritable défi. Nous devons donc améliorer notre rythme de course en tirant le meilleur parti de notre package global", a ajouté le Français.

Sprint d'Austin, Circuit des Amériques

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, freins





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 441 points

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 669 points

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5