Fred Vasseur: "Non si può essere completamente soddisfatti".

I piloti Ferrari hanno iniziato la gara sprint di Austin con strategie diverse: Charles Leclerc, come la maggior parte dei suoi avversari, è partito con pneumatici medi usati, mentre il suo compagno di squadra Carlos Sainz è stato l'unico a partire con un set usato di mescola morbida. La gara di 19 giri sul Circuit of the Americas è andata in modo molto diverso per i due compagni di scuderia.

Charles Leclerc è partito dalla prima fila, in seconda posizione, e ha cercato di superare il poleman Max Verstappen alla partenza. Verstappen si è difeso con successo e Leclerc ha perso anche la seconda posizione al momento della bandiera a scacchi perché Lewis Hamilton lo ha passato. Alla fine, è riuscito comunque a conquistare il podio in terza posizione.

Carlos Sainz è stato in grado di attaccare nei primi giri e di superare i piloti della McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, ma più la volata si allungava, più aveva problemi con le gomme morbide. Alla fine, ha difeso con successo il sesto posto da George Russell, che ha concluso alle sue spalle ma è sceso all'ottavo posto a causa di una penalità.

Il team boss della Ferrari, Fred Vasseur, ha commentato così la volata: "Non possiamo essere del tutto soddisfatti di questa gara, ma i 19 giri sono stati molto utili perché ci hanno dato un'idea più chiara dell'equilibrio di potenza e delle nostre opzioni nel GP. Abbiamo impostato strategie diverse per le due vetture per raccogliere quante più informazioni possibili sul comportamento degli pneumatici su distanze più lunghe".

"Carlos ha faticato con le gomme morbide verso metà gara, ma è riuscito a respingere gli attacchi della Mercedes. Charles ha sofferto un po' per quello che è successo alla partenza, ma è riuscito comunque a segnare molti punti. Il GP partirà dalla pole, ma la gara sarà comunque una vera sfida. Dobbiamo quindi migliorare il nostro ritmo di gara, sfruttando al meglio il nostro pacchetto complessivo", ha aggiunto il francese.

Austin Sprint, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09° Alex Albon (T), Williams, +34.567

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11° Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min.

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuori

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frena





Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 441 punti

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11° Gasly 48

10° Stroll 47

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 669 punti

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5