Fred Vasseur: "Não se pode estar completamente satisfeito".

Os pilotos da Ferrari começaram a corrida de Austin com estratégias diferentes: Charles Leclerc, tal como a maioria dos seus adversários, começou com pneus médios usados, enquanto o seu companheiro de equipa Carlos Sainz foi o único a começar com um conjunto usado do composto macio. A corrida de 19 voltas no Circuito das Américas correu de forma muito diferente para os dois companheiros de equipa.

Charles Leclerc partiu da primeira fila em segundo lugar na corrida e tentou ultrapassar o pole setter Max Verstappen no início. Verstappen defendeu-se com sucesso e Leclerc também perdeu o segundo lugar no momento em que a bandeira axadrezada caiu porque Lewis Hamilton o ultrapassou. No final, ele ainda foi capaz de desfrutar de um pódio em terceiro lugar.

Carlos Sainz conseguiu atacar nas primeiras voltas e ultrapassar os pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, mas quanto mais o sprint avançava, mais problemas tinha com os seus pneus macios. No final, defendeu com sucesso o sexto lugar contra George Russell, que terminou atrás dele, mas caiu para oitavo devido a uma penalização.

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, disse sobre o sprint: "Não podemos estar totalmente satisfeitos com esta corrida, mas as 19 voltas foram muito úteis porque nos deram uma ideia mais clara do equilíbrio de forças e das nossas opções no GP. Definimos estratégias diferentes para os dois carros para recolher o máximo de informação possível sobre o comportamento dos pneus em distâncias mais longas."

"O Carlos teve dificuldades com os seus pneus macios a meio da corrida, mas conseguiu defender-se dos ataques da Mercedes. Charles sofreu um pouco com o que aconteceu no início, mas ainda conseguiu marcar muitos pontos. Ele vai começar o GP da pole, mas a corrida vai continuar a ser um verdadeiro desafio. Por isso, precisamos de melhorar o nosso ritmo de corrida, tirando o melhor partido do nosso pacote global", acrescentou o francês.

Austin Sprint, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09º Alex Albon (T), Williams, +34,567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:11.449

Fora

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, travões





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 pontos

02 Pérez 228

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 156

06 Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 669 pontos

02 Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5