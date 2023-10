Ticker live GP des USA : Verstappen court après sa 50e victoire

Le triple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen n'a pas la tâche facile : il veut remporter sa troisième victoire consécutive au GP des Etats-Unis et son 50e triomphe en Grand Prix depuis la sixième place sur la grille de départ.

Ce ne sera pas une promenade de santé pour Max Verstappen : Le Néerlandais de 26 ans s'élancera de la 6e place sur la grille de départ du Grand Prix des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas (COTA), après s'être vu retirer son meilleur tour lors des qualifications du GP. Il doit passer devant Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari) et George Russell (Mercedes).

Au sprint, la star de Red Bull Racing, Verstappen, a montré qu'il était capable de gagner : La vitesse est là pour se hisser tout en haut du classement en Grand Prix. Vous pouvez suivre ici dans notre live-ticker si cela fonctionne.