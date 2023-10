Live ticker GP USA: Verstappen a caccia della 50esima vittoria

Il tre volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen non ha un compito facile: vuole conquistare la sua terza vittoria consecutiva nel GP degli USA e il suo 50° trionfo in un Gran Premio partendo dalla sesta posizione in griglia.

Non sarà una passeggiata per Max Verstappen: Il 26enne olandese partirà per il Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas (COTA) dalla sesta posizione in griglia dopo che il suo miglior giro nelle qualifiche del GP è stato annullato. Dovrà superare Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari) e George Russell (Mercedes).

Nello sprint, la stella della Red Bull Racing Verstappen ha mostrato la sua guida vincente: La velocità è sufficiente per andare in testa al Gran Premio. Potete seguire se questo funzionerà qui nel nostro live ticker.