Em direto GP dos EUA: Verstappen em busca da 50ª vitória

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen não tem tarefa fácil: quer conquistar a sua terceira vitória consecutiva no GP dos EUA e o seu 50º Grande Prémio a partir do sexto lugar da grelha.

Não vai ser um passeio no parque para Max Verstappen: O holandês de 26 anos vai começar o Grande Prémio dos Estados Unidos no Circuito das Américas (COTA) em sexto lugar na grelha, depois de a sua melhor volta na qualificação para o GP ter sido anulada. Ele tem que passar Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari) e George Russell (Mercedes).

No sprint, a estrela da Red Bull Racing, Verstappen, mostrou com a sua condução vencedora: A velocidade está lá para conduzir até à frente no Grande Prémio. Pode acompanhar se isto vai funcionar aqui no nosso live ticker.