Toto Wolff (Mercedes): "Ritmo fuerte".

Para Lewis Hamilton, el sprint de Austin fue mejor de lo esperado. La estrella de Mercedes superó a Charles Leclerc y terminó segundo. Su compañero de establo George Russell tuvo menos suerte. Recibió una penalización de 5 segundos por una maniobra de adelantamiento a Oscar Piastri, por lo que cayó de la séptima a la octava posición.

No obstante, el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, se mostró satisfecho. Destacó: "Podemos ser cautelosamente optimistas sobre el fin de semana hasta ahora y el rendimiento de nuestras actualizaciones. No pensábamos estar cerca de los primeros en esta pista. Aquí hay muchas curvas rápidas, que normalmente no son nuestro punto fuerte, así que hemos dado un buen paso."

"Después de una tanda más dura en el sprint, ambos pilotos mostraron un fuerte ritmo en el sprint propiamente dicho", se congratuló el vienés. Aunque Hamilton nunca fue capaz de ponerse en cabeza y acabó terminando a más de nueve segundos de Max Verstappen, Wolff explicó: "Lewis fue capaz de poner a Max bajo presión en los primeros compases, pero al final su velocidad fue demasiado fuerte."

"Sabemos que todavía tenemos mucho trabajo por hacer para cerrar la brecha con la parte delantera, pero nuestro primer podio al sprint esta temporada es alentador. George ha hecho todo lo que ha podido hoy. Traer a casa un punto después de tener que salir desde la undécima posición de la parrilla es muy útil para el equipo", añadió el austriaco.

Y Wolff dijo: "Su penalización estaba completamente justificada y deberíamos haberle devuelto la posición. Ese fue mi error, porque pensé que teníamos más ritmo para sacar más de cinco segundos de ventaja". Se muestra confiado: "Si ejecutamos bien la estrategia en el GP, deberíamos poder luchar por un podio sólido."

Sprint de Austin, Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9.456 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.987

04º Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08º George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09º Alex Albon (T), Williams, +34.567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuera

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frenos





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 puntos

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 669 puntos

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5