Toto Wolff (Mercedes) : "Un rythme soutenu".

Pour Lewis Hamilton, le sprint d'Austin s'est mieux déroulé que prévu. La star de Mercedes a dépassé Charles Leclerc et a terminé deuxième. Son coéquipier George Russell a eu moins de chance. Il a écopé d'une pénalité de 5 secondes pour avoir dépassé Oscar Piastri et a donc reculé de la 7e à la 8e place.

Le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, était néanmoins satisfait. Il a souligné : "Nous pouvons être prudemment optimistes en ce qui concerne le déroulement du week-end jusqu'à présent et la performance de nos mises à jour. Nous ne pensions pas que nous serions proches de la tête sur ce circuit. Il y a beaucoup de virages rapides ici, ce qui n'est généralement pas notre point fort, donc nous avons fait un bon pas".

"Après un sprint shootout plus dur, les deux pilotes ont montré un rythme soutenu dans le sprint lui-même", s'est réjoui le Viennois. Bien qu'Hamilton n'ait jamais pu prendre la tête de la course et qu'il ait finalement terminé à plus de neuf secondes de Max Verstappen, Wolff a expliqué : "Lewis a pu mettre la pression sur Max dans la phase initiale, mais finalement sa vitesse était trop forte".

"Nous savons que nous avons encore beaucoup de travail à faire pour combler notre retard sur les leaders, mais notre premier podium en sprint de la saison est encourageant. George a fait tout ce qu'il pouvait aujourd'hui. Ramener un point à la maison après être parti de la 11e place sur la grille est très utile pour l'équipe", a ajouté l'Autrichien.

Et Wolff d'ajouter : "Sa pénalité était tout à fait justifiée et nous aurions dû rendre la position. C'était mon erreur, car je pensais que nous avions plus de vitesse pour prendre plus de cinq secondes d'avance". Il en est sûr : "Si nous appliquons bien la stratégie au GP, nous devrions pouvoir nous battre pour une solide place sur le podium".

Sprint d'Austin, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, freins





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 441 points

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 669 points

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5