Toto Wolff (Mercedes): "Mostrato un ritmo elevato".

Per Lewis Hamilton, lo sprint di Austin è andato meglio del previsto. La stella della Mercedes ha superato Charles Leclerc e si è piazzato secondo. Il suo compagno di scuderia George Russell è stato meno fortunato. Ha ricevuto una penalità di 5 secondi per una manovra di sorpasso su Oscar Piastri ed è quindi sceso dalla settima all'ottava posizione.

Il boss della Mercedes, Toto Wolff, si è detto comunque soddisfatto. Ha sottolineato: "Possiamo essere cautamente ottimisti sul weekend finora trascorso e sulle prestazioni dei nostri aggiornamenti. Non pensavamo di essere vicini ai primi su questa pista. Qui ci sono molte curve veloci, che normalmente non sono il nostro punto di forza, quindi abbiamo fatto un buon passo avanti".

"Dopo una volata più dura, entrambi i piloti hanno mostrato un buon ritmo nella volata stessa", ha commentato soddisfatto il viennese. Anche se Hamilton non è mai stato in grado di prendere il comando e ha finito per finire a più di nove secondi da Max Verstappen, Wolff ha spiegato: "Lewis è stato in grado di mettere Max sotto pressione nelle prime fasi, ma alla fine la sua velocità era troppo forte".

"Sappiamo di avere ancora molto lavoro da fare per colmare il divario con i primi, ma il nostro primo podio in volata in questa stagione è incoraggiante. George ha fatto tutto il possibile oggi. Portare a casa un punto dopo essere partito dall'11° posto in griglia è molto utile per la squadra", ha aggiunto l'austriaco.

E Wolff ha aggiunto: "La sua penalità era completamente giustificata e avremmo dovuto restituirgli la posizione. È stato un mio errore, perché pensavo che avessimo più ritmo per prendere più di cinque secondi di vantaggio". È fiducioso: "Se eseguiamo bene la strategia nel GP, dovremmo essere in grado di lottare per un solido podio".

Sprint di Austin, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09° Alex Albon (T), Williams, +34.567

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11° Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min.

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuori

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, freni





Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 441 punti

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11° Gasly 48

10° Stroll 47

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 669 punti

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5