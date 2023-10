Toto Wolff (Mercedes): "Foi demonstrado um ritmo forte".

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, ficou muito satisfeito com o desempenho de Lewis Hamilton e George Russell após o sprint de Austin. O sete vezes campeão terminou em segundo e o seu colega de equipa em oitavo.

por Otto Zuber - Automatic translation from German

Para Lewis Hamilton, o sprint em Austin correu melhor do que o esperado. A estrela da Mercedes ultrapassou Charles Leclerc e terminou em segundo. O seu companheiro de equipa George Russell teve menos sorte. Recebeu uma penalização de 5 segundos por uma manobra de ultrapassagem sobre Oscar Piastri e, por isso, caiu da sétima para a oitava posição.

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, estava, no entanto, satisfeito. Pode ser cautelosamente otimista em relação ao fim de semana até agora e ao desempenho das nossas actualizações. Não pensámos que estaríamos perto do topo nesta pista. Há aqui muitas curvas rápidas, que normalmente não são o nosso ponto forte, por isso demos um bom passo".

"Depois de um sprint mais difícil, ambos os pilotos mostraram um ritmo forte no sprint em si", o vienense ficou satisfeito em relatar. Embora Hamilton nunca tenha conseguido assumir a liderança e tenha acabado por terminar mais de nove segundos atrás de Max Verstappen, Wolff explicou: "O Lewis conseguiu colocar o Max sob pressão nas fases iniciais, mas no final a sua velocidade era demasiado forte."

"Sabemos que ainda temos muito trabalho a fazer para reduzir a distância para a frente, mas o nosso primeiro pódio ao sprint esta época é encorajador. O George fez tudo o que podia hoje. Trazer para casa um ponto depois de ter partido do 11º lugar da grelha é muito útil para a equipa", acrescentou o austríaco.

E Wolff disse: "A penalização dele foi completamente justificada e devíamos ter-lhe devolvido a posição. Esse foi o meu erro, porque pensei que tínhamos mais ritmo para ganhar mais do que cinco segundos de vantagem". Ele está confiante: "Se executarmos bem a estratégia no GP, devemos ser capazes de lutar por um sólido lugar no pódio."

Austin Sprint, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09º Alex Albon (T), Williams, +34,567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:11.449

Fora

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, travões





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 pontos

02 Pérez 228

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 156

06 Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 669 pontos

02 Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5