Maniobras ilegales: clara demanda de Lando Norris

Oscar Piastri no fue el único que se molestó por la maniobra de adelantamiento de George Russell en el sprint de Austin, ya que perdió una posición como resultado. Su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, también tuvo palabras claras.

George Russell superó a Oscar Piastri en el sprint de Austin conduciendo a lo largo de la pista para ganar ventaja. Los comisarios sancionaron al piloto de Mercedes con una penalización de 5 segundos porque, cuando se emitió el veredicto, Pierre Gasly se había colado entre los dos, lo que impidió a los comisarios ordenar un cambio de posición.

Piastri cuestionó la penalización tras el sprint, temiendo que los rivales con coches más rápidos se vieran incentivados por la indulgencia de la sanción para adelantar a lo largo de la pista y acelerar tanto que la penalización de 5 segundos no tuviera efecto.

Su compañero de equipo Lando Norris también criticó el enfoque de los comisarios de carrera, a pesar de que Russell perdió una posición como resultado de la penalización. Norris dijo tras la caída de la bandera a cuadros: "Lo hemos hablado muchas veces en las reuniones de pilotos, y el propio George también ha señalado que se puede adelantar bien a un rival saliendo de la pista".

"Es algo que puedes planificar vagamente y estoy bastante seguro de que hemos llegado a la conclusión de que la gente conducirá intencionadamente al lado de la pista. Hemos hablado exactamente de que alguien tomará atajos extra si es más rápido porque puede conseguir fácilmente los cinco segundos de ventaja que necesita entonces debido a la penalización", explicó el británico.

Norris citó como ejemplo la chicane de Mónaco. "Por eso los reguladores dijeron que tienes que devolver la posición si pasas atajando. Pero ahora han hecho lo contrario y han sentado un precedente". Hay una falta de coherencia en la jurisprudencia, lamenta.

El joven de 23 años no ve por qué ya no se puede exigir un cambio de posición por culpa de Gasly. "Al fin y al cabo, es culpa tuya, tú has corrido el riesgo", explicó encogiéndose de hombros, diciendo que entonces sólo hay que retroceder dos posiciones. "Así que todo el mundo devolvería la posición enseguida, porque sabrían que después serían penalizados".

En términos más generales, Norris cree que deberían imponerse sanciones más duras. "Esa es la forma de sentar un precedente, eso sería mejor que ajustar las penalizaciones todo el tiempo y no atenerse a lo acordado".

Sprint de Austin, Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9.456 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.987

04º Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08º George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09º Alex Albon (T), Williams, +34.567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuera

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frenos





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 puntos

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 669 puntos

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5