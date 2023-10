Manœuvres illégales : demande claire de Lando Norris

George Russell a dépassé Oscar Piastri dans le sprint d'Austin en se plaçant à côté de la piste, ce qui lui a donné un avantage. Le pilote Mercedes a été sanctionné d'une pénalité de 5 secondes par les commissaires, car en attendant le verdict, Pierre Gasly s'était glissé entre le duo, empêchant les commissaires d'ordonner un changement de position.

Piastri a remis en question la pénalité après le sprint, s'énervant du fait que les adversaires dans des voitures plus rapides sont incités par la légèreté de la sanction à dépasser en dehors de la piste pour ensuite accélérer suffisamment pour que la pénalité de 5 secondes n'ait pas d'effet.

Son coéquipier Lando Norris a également critiqué l'approche des commissaires de course - bien que Russell ait perdu une position à cause de la pénalité. Norris a déclaré après la chute du drapeau à damier : "Nous en avons déjà parlé tant de fois dans les briefings des pilotes et George lui-même a souligné qu'en quittant la piste, on peut très bien passer un adversaire".

"On peut facilement planifier cela et je suis presque sûr que nous sommes arrivés à la conclusion que les gens vont délibérément rouler à côté de la piste. Nous avons parlé précisément du fait que quelqu'un couperait exprès s'il était plus rapide parce qu'il pourrait facilement prendre les cinq secondes d'avance dont il aurait alors besoin à cause de la pénalité", a expliqué le Britannique.

Norris a cité en exemple la chicane de Monaco. "C'est pour cela que les régulateurs disaient que vous deviez rendre la position si vous passiez en coupant. Mais maintenant, ils ont agi différemment, créant ainsi un précédent". Il y a là un manque de constance dans la jurisprudence, s'est-il agacé.

Le pilote de 23 ans ne comprend pas qu'un changement de position ne puisse plus être exigé à cause de Gasly. "C'est ta propre faute, tu as pris le risque", a-t-il expliqué en haussant les épaules, et en disant qu'il fallait alors reculer de deux positions. "Ainsi, tout le monde rendrait tout de suite sa position, car il saurait qu'il serait ensuite puni".

D'une manière générale, Norris estime qu'il faudrait prononcer des sanctions plus sévères. "On devrait ainsi créer un précédent, ce serait mieux que d'ajuster tout le temps les pénalités et de ne pas respecter ce qui a été convenu".

Sprint d'Austin, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, freins





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 441 points

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 669 points

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5