Manovre illegali: richiesta chiara di Lando Norris

Oscar Piastri non è stato l'unico a essere infastidito dalla manovra di sorpasso di George Russell nella volata di Austin, perdendo così una posizione. Anche il suo compagno di squadra alla McLaren, Lando Norris, ha avuto parole chiare.

George Russell ha superato Oscar Piastri nella volata di Austin guidando a fianco della pista per ottenere un vantaggio. Al pilota della Mercedes è stata comminata una penalità di 5 secondi da parte dei commissari sportivi perché, al momento del giudizio, Pierre Gasly si era infilato tra i due, impedendo ai commissari di ordinare un cambio di posizione.

Piastri ha contestato la penalità dopo lo sprint, temendo che gli avversari con auto più veloci sarebbero stati incentivati dalla sanzione clemente a sorpassare a bordo pista e poi ad accelerare così tanto che la penalità di 5 secondi non avrebbe avuto effetto.

Anche il suo compagno di squadra Lando Norris ha criticato l'approccio dei commissari di gara, anche se Russell ha perso una posizione a causa della penalità. Dopo la bandiera a scacchi, Norris ha dichiarato: "Ne abbiamo parlato tante volte nelle riunioni dei piloti e lo stesso George ha sottolineato che si può superare un avversario uscendo dalla pista".

"È qualcosa che si può pianificare in modo approssimativo e sono abbastanza sicuro che siamo arrivati alla conclusione che le persone guidano intenzionalmente a fianco della pista. Abbiamo parlato esattamente di qualcuno che prende scorciatoie extra se è più veloce, perché può facilmente ottenere i cinque secondi di vantaggio di cui ha bisogno a causa della penalità", ha spiegato il britannico.

Norris ha citato come esempio la chicane di Monaco. "Per questo i regolatori hanno detto che se si passa con una scorciatoia si deve restituire la posizione. Ma ora hanno fatto diversamente, creando un precedente". La giurisprudenza non è coerente, teme.

Il 23enne non vede perché non si possa più chiedere un cambio di posizione a causa di Gasly. "In fondo è colpa tua, hai rischiato", ha spiegato con un'alzata di spalle, affermando che poi basta arretrare di due posizioni. "Quindi tutti restituirebbero subito la posizione, perché saprebbero che poi verrebbero penalizzati".

Più in generale, Norris ritiene che dovrebbero essere comminate penalità più severe. "È questo il modo per creare un precedente, sarebbe meglio che modificare continuamente le penalità e non attenersi a quanto concordato".

Austin Sprint, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09° Alex Albon (T), Williams, +34.567

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11° Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min.

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuori

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frena





Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 441 punti

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11° Gasly 48

10° Stroll 47

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 669 punti

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5