GP des USA : Alonso et Hülkenberg partent des stands !

Les fans du Circuit of the Americas ne découvriront que 16 voitures sur la grille de départ aujourd'hui. Aston Martin et Haas ont opté pour des modifications massives et donc pour un départ depuis la voie des stands.

Après une qualification décevante, la même décision a été prise chez Aston Martin et Haas : Les réglages des voitures sont complètement bouleversés. Selon la règle dite du "parc fermé", les voitures ne peuvent plus être modifiées après les qualifications, sinon un concurrent doit s'élancer depuis la voie des stands, et c'est exactement ce qui se passe au Texas.

Kevin Magnussen (14e en qualifications), Nico Hülkenberg (16e), Fernando Alonso (17e) et Lance Stroll (19e) partiront tous de la voie des stands.

De ce fait, Daniel Ricciardo (AlphaTauri) ainsi que les deux pilotes Williams Alex Albon et Logan Sargeant avancent aux places 14 à 16 sur la grille de départ.

Aston Martin a apporté un nouveau soubassement au Texas, "mais nous n'avons pas eu assez de temps pour le découvrir en seulement 60 minutes d'entraînement, puis nous sommes partis pour les qualifications", a déclaré Fernando Alonso. "Nous ne nous sommes pas rendus service en faisant cela".



C'est Nico Hülkenberg qui a présenté le package Evo le plus complet, et l'Allemand a tenu des propos similaires à ceux d'Alonso : "Les nouvelles pièces sont une amélioration, mais nous avons besoin de plus de temps pour en profiter pleinement".



Les deux écuries n'avaient rien à perdre des places acquises sur la grille de départ, d'où cette décision.





Ligne de départ du GP des États-Unis

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

02. Lando Norris (GB), McLaren

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

04. Carlos Sainz (E), Ferrari

05. George Russell (GB), Mercedes

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

07. Pierre Gasly (F), Alpine

08. Esteban Ocon (F), Alpine

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15. Alex Albon (T), Williams

16. Logan Sargeant (USA), Williams

Départ depuis la voie des stands

Kevin Magnussen (DK), Haas

Nico Hülkenberg (D), Haas

Fernando Alonso (E), Aston Martin

Lance Stroll (CDN), Aston Martin





Sprint d'Austin, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, freins





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 441 points

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 669 points

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5