GP USA: Alonso e Hülkenberg partono dai box!

Gli appassionati del Circuit of the Americas scopriranno solo 16 vetture sulla griglia di partenza di oggi - Aston Martin e Haas hanno optato per una massiccia ricostruzione e quindi per una partenza dalla pit lane.

Dopo una sessione di qualifiche deludente, la stessa decisione è stata presa da Aston Martin e Haas: L'assetto delle vetture sarà completamente modificato. Secondo la cosiddetta regola del parco chiuso, tuttavia, le vetture non possono essere cambiate dopo le qualifiche, altrimenti un concorrente deve partire dalla corsia dei box, e questo è esattamente ciò che sta accadendo ora in Texas.

Kevin Magnussen (attualmente 14° in qualifica), Nico Hülkenberg (16°), Fernando Alonso (17°) e Lance Stroll (19°) partiranno tutti dalla corsia dei box.

Di conseguenza, Daniel Ricciardo (AlphaTauri) e i due piloti Williams Alex Albon e Logan Sargeant passano alle posizioni 14-16 della griglia.

L'Aston Martin ha portato in Texas un nuovo sottoscocca, "ma abbiamo avuto troppo poco tempo per conoscerlo in soli 60 minuti di prove, poi si è passati alle qualifiche", ha detto Fernando Alonso. "Non ci siamo fatti alcun favore".



Il pacchetto Evo più completo è stato mostrato da Nico Hülkenberg, e il tedesco ha trovato parole simili a quelle di Alonso: "Le nuove parti sono un miglioramento, ma abbiamo bisogno di più tempo per usarle appieno".



Entrambe le scuderie non avevano nulla da perdere dalle posizioni guadagnate in griglia, da cui la decisione.





Griglia di partenza GP USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

02 Lando Norris (GB), McLaren

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari

05 George Russell (GB), Mercedes

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

07 Pierre Gasly (F), Alpine

08 - Esteban Ocon (F), Alpine

09 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlfaTauri

15° Alex Albon (T), Williams

16° Logan Sargeant (USA), Williams

Partenza dalla corsia dei box

Kevin Magnussen (DK), Haas

Nico Hülkenberg (D), Haas

Fernando Alonso (E), Aston Martin

Lance Stroll (CDN), Aston Martin





Austin Sprint, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09° Alex Albon (T), Williams, +34.567

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11° Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min.

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuori

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frena





Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 441 punti

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11° Gasly 48

10° Stroll 47

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 669 punti

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5