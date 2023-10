GP dos EUA: Alonso e Hülkenberg partem das boxes!

Após uma sessão de qualificação dececionante, foi tomada a mesma decisão na Aston Martin e na Haas: O set-up dos carros será completamente alterado. No entanto, de acordo com a chamada regra do parc fermé, os carros não podem ser alterados após a qualificação, caso contrário, um concorrente tem de partir das boxes, e é exatamente isso que está a acontecer agora no Texas.

Kevin Magnussen (atualmente 14º na qualificação), Nico Hülkenberg (16º), Fernando Alonso (17º) e Lance Stroll (19º) vão todos partir das boxes.

Como resultado, Daniel Ricciardo (AlphaTauri) e os dois pilotos da Williams, Alex Albon e Logan Sargeant, passam para as posições 14 a 16 da grelha.

A Aston Martin trouxe uma nova carroçaria para o Texas, "mas tivemos muito pouco tempo para a conhecer em apenas 60 minutos de treinos, depois foi a vez da qualificação", disse Fernando Alonso. "Não fizemos nenhum favor a nós próprios com isso."



O pacote Evo mais completo foi apresentado por Nico Hülkenberg, e o alemão encontrou palavras semelhantes às de Alonso: "As novas peças são uma melhoria, mas precisamos de mais tempo para as utilizar plenamente."



Ambas as equipas de corrida não tinham nada a perder com as posições na grelha que tinham ganho, daí esta decisão.





Grelha de partida GP dos EUA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

02 Lando Norris (GB), McLaren

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari

05 George Russell (GB), Mercedes

06º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

07 Pierre Gasly (F), Alpine

08 - Esteban Ocon (F), Alpine

09 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15º Alex Albon (T), Williams

16º Logan Sargeant (EUA), Williams

Partida das boxes

Kevin Magnussen (DK), Haas

Nico Hülkenberg (D), Haas

Fernando Alonso (E), Aston Martin

Lance Stroll (CDN), Aston Martin





Austin Sprint, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09º Alex Albon (T), Williams, +34,567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:11.449

Fora

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, travões





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 pontos

02 Pérez 228

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 156

06 Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 669 pontos

02 Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5