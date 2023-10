Red Bull Racing : Verstappen & Pérez out à Abu Dhabi

Les écuries de Formule 1 sont tenues d'aligner un jeune espoir au départ d'une première séance d'essais libres deux fois par saison de GP. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas encore produit pour Red Bull Racing.

Selon la définition de la F1, un jeune pilote est un pilote qui ne doit pas avoir participé à plus de deux Grands Prix. C'est pourquoi trois engagements (Oscar Piastri chez McLaren, Logan Sargeant chez Williams ainsi que Nyck de Vries chez AlphaTauri) ont été considérés comme des essais tronqués au début de la saison. Mais cela n'a fait qu'exploiter une lacune du règlement. En raison de la règle des 2 GP, Red Bull ne peut plus utiliser le Néo-Zélandais Liam Lawson comme junior (il a disputé trois Grands Prix à la place de Daniel Ricciardo, blessé).

Red Bull a maintenant expliqué sous quelle forme des juniors rouleront encore lors des dernières manches du championnat du monde : Au Mexique, le Français Isack Hadjar (19 ans) a signé la deuxième participation d'AlphaTauri en tant que junior.

Le Parisien participera ensuite à la première séance d'entraînement à Abu Dhabi pour Red Bull Racing, où aucun des pilotes titulaires ne sera en piste pendant les 60 premières minutes, car c'est Jake Dennis, le pilote simulateur de Red Bull, qui prendra place dans la deuxième voiture de course RBR sur le circuit de Yas Marina.



L'Anglais de 28 ans travaille depuis 2018 pour Red Bull dans le simulateur. Dennis a terminé troisième au classement général de la Formule 3 en 2015 et quatrième en GP3 en 2016. Après un détour par le sport GT, il a rejoint la Formule E, dont il a été champion en 2022/2023. Deux victoires et onze podiums lui assurent le permis de conduire de Formule 1 appelé super-licence.



Outre Hadjar et Dennis, ces rookies seront au Mexique et à Abu Dhabi : Jack Doohan (Alpine), Frederick Vesti (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Pato O'Ward (McLaren), Robert Shwartzman (Ferrari), Felipe Drugovich (Aston Martin) et Théo Pourchaire (Alfa Romeo).





Ligne de départ du GP des États-Unis

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

02. Lando Norris (GB), McLaren

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

04. Carlos Sainz (E), Ferrari

05. George Russell (GB), Mercedes

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

07. Pierre Gasly (F), Alpine

08. Esteban Ocon (F), Alpine

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15. Alex Albon (T), Williams

16. Logan Sargeant (USA), Williams

Départ depuis la voie des stands

Kevin Magnussen (DK), Haas

Nico Hülkenberg (D), Haas

Fernando Alonso (E), Aston Martin

Lance Stroll (CDN), Aston Martin





Sprint d'Austin, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, freins





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 441 points

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 669 points

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5