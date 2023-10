Red Bull Racing: Verstappen e Pérez fuori ad Abu Dhabi

Nella prima sessione di prove per la finale del Campionato del mondo ad Abu Dhabi, i fan non vedranno né Max Verstappen né Sergio Pérez alla Red Bull Racing. La RBR utilizzerà i giovani piloti Jake Dennis e Isack Hadjar.

Le squadre di Formula 1 sono obbligate a schierare un pilota junior nella prima sessione di prove libere due volte per ogni stagione di GP. Finora, questo non è accaduto con la Red Bull Racing.

Secondo la definizione della F1, un pilota junior è un pilota che non deve aver disputato più di due Gran Premi. Pertanto, tre piloti (Oscar Piastri alla McLaren, Logan Sargeant alla Williams e Nyck de Vries all'AlphaTauri) sono stati considerati test spuntati all'inizio della stagione. Ma questo non ha fatto altro che sfruttare una lacuna del regolamento. A causa della regola dei 2 GP, la Red Bull non può più utilizzare il neozelandese Liam Lawson come junior (ha corso tre Gran Premi per l'infortunato Daniel Ricciardo).

Ora la Red Bull ha dichiarato in quale forma i giovani guideranno ancora negli ultimi appuntamenti del Campionato del Mondo: In Messico, il francese Isack Hadjar (19 anni) sarà il secondo pilota junior di AlphaTauri.

Il parigino parteciperà poi alle prime prove della Red Bull Racing ad Abu Dhabi, dove nessuno dei piloti regolari scenderà in pista per i primi 60 minuti, dato che il pilota del simulatore Red Bull Jake Dennis salirà sul secondo pilota RBR allo Yas Marina Circuit.



Il 28enne inglese lavora al simulatore per la Red Bull dal 2018. Dennis ha ottenuto il terzo posto assoluto in Formula 3 nel 2015, il quarto in GP3 nel 2016 e, attraverso una diversione nelle gare GT, è approdato alla Formula E, di cui è stato campione nel 2022/2023. Due vittorie e undici podi gli hanno assicurato una licenza di pilota di Formula 1, chiamata superlicenza.



Oltre ad Hadjar e Dennis, questi esordienti guideranno in Messico e ad Abu Dhabi: Jack Doohan (Alpine), Frederick Vesti (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Pato O'Ward (McLaren), Robert Shwartzman (Ferrari), Felipe Drugovich (Aston Martin) e Théo Pourchaire (Alfa Romeo).





Griglia di partenza USA-GP

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

02 Lando Norris (GB), McLaren

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari

05 George Russell (GB), Mercedes

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

07 Pierre Gasly (F), Alpine

08 - Esteban Ocon (F), Alpine

09 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlfaTauri

15° Alex Albon (T), Williams

16° Logan Sargeant (USA), Williams

Partenza dalla corsia dei box

Kevin Magnussen (DK), Haas

Nico Hülkenberg (D), Haas

Fernando Alonso (E), Aston Martin

Lance Stroll (CDN), Aston Martin





Austin Sprint, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09° Alex Albon (T), Williams, +34.567

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11° Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min.

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuori

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frena





Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 441 punti

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11° Gasly 48

10° Stroll 47

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 669 punti

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5