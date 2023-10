Max Verstappen, ganador del GP de Estados Unidos: "¡Ha sido duro!"

Gran actuación de la estrella de Red Bull Racing en el tradicional GP de Estados Unidos - en el difícil Circuito de las Américas, el triple campeón del mundo conduce hacia su 50º triunfo en Fórmula 1, el 15º esta temporada (igualando su propio récord en F1) y el tercero en esta pista después de 2021 y 2022.

También es el 94º podio de Max y, para su equipo Red Bull Racing, la 109ª victoria en Fórmula 1, la 17ª esta temporada en la 18ª carrera y la cuarta en COTA.

El ganador Verstappen tuvo que darlo todo: Repetidamente Max se quejó de los frenos, repetidamente atascó a su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase, él, Gianpiero, no debía hablarle cuando él, Max, estaba frenando.

Pregunta lógica después de la carrera: ¿Qué pasaba con los frenos? Max responde: "Tuve problemas con los frenos desde el principio del Gran Premio. Ha sido una carrera realmente difícil. Empezó con mi posición en la parrilla y, debido a los frenos, la sensación de conducción no era la misma que el sábado".



"Hacia el final se estaba acercando mucho y lo sabía: ahora todo tiene que encajar. Cuando tus neumáticos se están degradando y tus frenos están flojos, cuando tienes que doblar también a los que van por detrás, todo esto con Hamilton respirándote en la nuca, es un trabajo duro".



"En la primera parte de la carrera quise ser paciente, pero rápidamente me di cuenta de que tenía que hacer algo debido a los frenos. Tuve que encontrar un compromiso entre atacar, pero al mismo tiempo no consumir demasiado los neumáticos y gestionar los frenos. No ha sido fácil encontrar el equilibrio. Me sentí muy feliz cuando vi la bandera a cuadros".



Max sobre su 50ª victoria: "Una cifra increíble. Estoy muy orgulloso de todo el equipo Red Bull Racing".





GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:26.362 hrs.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.225 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

06 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.662

07 - George Russell (GB), Mercedes, +24.999

08 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

09 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

11º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

12º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07. Norris 156

08. Russell 139

09º Piastri 83

11º Gasly 52

10º Stroll 49

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 5

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 704 puntos

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7