Max Verstappen, vainqueur du GP des Etats-Unis : "C'était dur !"

Le champion Max Verstappen a dû tout donner lors du Grand Prix des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas (COTA) près d'Austin : le Néerlandais de 26 ans a remporté sa 50e victoire dans la catégorie reine au Texas, malgré des problèmes de freins.

Belle performance de la star de Red Bull Racing lors du traditionnel GP des Etats-Unis d'Amérique - sur le difficile Circuit of the Americas, le triple champion du monde a remporté son 50e triomphe en Formule 1, son 15e de la saison (son propre record de F1 est égalé) et son troisième sur ce circuit après 2021 et 2022.

C'est aussi le 94e podium de Max et, pour son écurie Red Bull Racing, la 109e victoire en Formule 1, la 17e de la saison en 18 courses et la 4e sur le COTA.

Le vainqueur Verstappen a dû tout donner : Max s'est plaint à plusieurs reprises de ses freins, il a répété à son ingénieur de course Gianpiero Lambiase qu'il ne devait pas lui parler lorsque lui, Max, était en train de freiner.

Question logique après la course : Que s'est-il passé avec les freins ? Max raconte : "J'ai eu du mal avec les freins dès le début du Grand Prix. C'était une course vraiment difficile. Cela a commencé avec ma place sur la grille de départ, et à cause des freins, les sensations de conduite n'étaient tout simplement pas les mêmes que samedi".



"Vers la fin, c'était vraiment serré et je savais que tout devait être parfait. Quand tes pneus se dégradent, que tes freins sont à plat et que tu dois doubler des arrière-bras, le tout avec Hamilton sur le dos, c'est un travail difficile".



"Dans la première partie de la course, je voulais être patient, mais j'ai vite compris que je devais trouver une solution pour les freins. J'ai dû trouver un compromis entre attaquer sans trop forcer sur les pneus et gérer les freins. Ce n'était pas facile de trouver un équilibre. J'étais très content quand j'ai vu le drapeau à damier".



Max à propos de sa 50e victoire : "Un chiffre incroyable. Je suis très fier de toute l'équipe Red Bull Racing".





GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:26,362 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

11. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

17e Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au bas de caisse

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision



Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07. Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11. Gasly 52

10. Stroll 49

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 5

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 704 points

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7