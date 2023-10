Il vincitore del GP degli USA Max Verstappen: "È stata dura!".

Il campione Max Verstappen ha dovuto dare tutto nel Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas (COTA) vicino ad Austin: il 26enne olandese ha conquistato la sua 50ª vittoria nella classe regina in Texas nonostante i problemi ai freni.

Grande prestazione della stella della Red Bull Racing nel tradizionale GP degli Stati Uniti: sul difficile Circuit of the Americas, il triplice campione del mondo ha conquistato il suo 50° trionfo in Formula 1, il 15° in questa stagione (eguagliando il suo record in F1) e il terzo su questo circuito dopo quelli del 2021 e del 2022.

È anche il 94° podio di Max e, per il suo team Red Bull Racing, la 109ª vittoria in Formula 1, la 17ª in questa stagione alla 18ª gara e la quarta al COTA.

Il vincitore Verstappen ha dovuto dare tutto: Max si è ripetutamente lamentato dei freni, ha ripetutamente disturbato il suo ingegnere di gara Gianpiero Lambiase, lui, Gianpiero, non doveva parlargli quando lui, Max, stava frenando.

Domanda logica dopo la gara: Cosa succedeva ai freni? Max racconta: "Ho avuto problemi con i freni fin dall'inizio del Gran Premio. È stata una gara davvero difficile. È iniziata con la mia posizione in griglia e, a causa dei freni, il feeling di guida non era lo stesso di sabato".



"Verso la fine la gara si stava avvicinando e ho capito che ora tutto deve andare bene. Quando le gomme si degradano e i freni sono flosci, quando si devono superare anche i doppiati, tutto questo con Hamilton che ti sta col fiato sul collo, è un lavoro duro".



"Nella prima parte della gara volevo essere paziente, ma ho capito subito che dovevo inventarmi qualcosa a causa dei freni. Ho dovuto trovare un compromesso tra attaccare, ma allo stesso tempo non consumare troppo le gomme e gestire i freni. Non è stato facile trovare un equilibrio. Sono stato molto felice quando ho visto la bandiera a scacchi".



Max sulla sua 50a vittoria: "Un numero incredibile. Sono molto orgoglioso di tutto il team Red Bull Racing".





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:26.362 ore.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

06 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.662

07 - George Russell (GB), Mercedes, +24.999

08 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

09 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

10° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

11° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

12° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

16° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07 Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11° Gasly 52

10° Stroll 49

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 5

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 704 punti

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 7