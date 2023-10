Lewis Hamilton (Mercedes/2e) : "Quelle course !"

Le passionnant Grand Prix des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas, à l'extérieur d'Austin, permet au spécialiste du COTA Lewis Hamilton de prendre la deuxième place - le pilote Mercedes de 38 ans a enthousiasmé les fans avec une course d'ours, il monte sur le podium pour la 197e fois de sa carrière en GP.

Seul Max Verstappen s'est opposé à Hamilton cet après-midi-là sous le soleil texan, l'Anglais devant finalement s'avouer vaincu pour près de deux secondes. Hamilton s'enflamme littéralement après cette finale captivante : "J'ai vraiment pensé jusqu'au bout que je pourrais peut-être encore attraper Max".

"Quel fabuleux week-end pour nous, un grand merci à tous ceux qui, chez nous, à l'usine de voitures de course, ont travaillé si dur pour que George et moi puissions courir ici au Texas avec les dernières améliorations. Et merci aux fans de continuer à croire en nous".

"Quelle course ! C'était vraiment serré à la fin contre Max, avec quelques tours de plus, qui sait".



"Je suis très content de la manière dont s'est déroulé ce week-end. Il y a beaucoup d'agitation dans le monde, cela me préoccupe, en plus de mon erreur au Qatar. Je voulais montrer ici que je pouvais faire mieux".



"Je ne sais pas non plus pourquoi j'arrive souvent à faire de si bonnes courses en Amérique. Je me sens tout simplement bien dans ce pays, surtout sur ce fabuleux circuit. Pour une raison que j'ignore, je réussis souvent de bons Grands Prix ici".



"Mes compliments à Red Bull Racing et surtout à Max, ils ont encore fait du bon travail. Mais nous nous rapprochons et je suis très heureux de la manière dont nous avons gagné en vitesse au cours de la saison. Cela me donne du courage pour la saison à venir".





GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

11. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

17e Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au bas de caisse

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages dus à une collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07. Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11. Gasly 52

10. Stroll 49

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 5

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 704 points

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7