Lewis Hamilton (Mercedes/2°): "Che gara!".

L'emozionante Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe, alle porte di Austin, ha portato lo specialista del COTA Lewis Hamilton al secondo posto: il 38enne pilota della Mercedes ha entusiasmato i tifosi con una guida da orso, salendo sul podio per la 197ª volta nella sua carriera di GP.

Solo Max Verstappen si è piazzato davanti a Hamilton sotto il sole texano questo pomeriggio, alla fine l'inglese ha dovuto ammettere la sconfitta per poco meno di due secondi. Hamilton era letteralmente raggiante dopo questo finale da brivido: "Ho pensato davvero fino alla fine di poter raggiungere Max".

"Un fine settimana favoloso per noi, un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato duramente per far correre me e George qui in Texas con gli ultimi miglioramenti. E grazie ai tifosi che continuano a credere in noi".

"Che gara! Alla fine è stata molto combattuta contro Max, con qualche giro in più, chissà".



"Sono molto contento di come è andato questo weekend. C'è molta agitazione nel mondo, e questo è il mio pensiero, oltre al mio errore in Qatar. Volevo dimostrare qui che posso fare meglio".



"Non so nemmeno perché in America riesco spesso a correre così bene. Mi sento a mio agio in questo Paese, soprattutto su questo circuito favoloso. Per qualche motivo riesco spesso a disputare buoni Gran Premi qui".



"Faccio i miei complimenti alla Red Bull Racing e soprattutto a Max, hanno fatto un altro ottimo lavoro. Ma ci stiamo avvicinando e sono molto soddisfatto del modo in cui abbiamo aumentato il ritmo nel corso della stagione. Questo mi incoraggia per la prossima stagione".





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.225 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

06 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.662

07 - George Russell (GB), Mercedes, +24.999

08 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

09 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

10° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

11° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

12° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

16° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07 Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11° Gasly 52

10° Stroll 49

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 5

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 704 punti

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 7