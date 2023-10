Lewis Hamilton (Mercedes/2º): "Que corrida!"

O emocionante Grande Prémio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, nos arredores de Austin, coloca o especialista em COTA Lewis Hamilton em segundo lugar - o piloto da Mercedes, de 38 anos, emociona os fãs com uma condução de urso, subindo ao pódio pela 197ª vez na sua carreira de GP.

Apenas Max Verstappen ficou à frente de Hamilton sob o sol texano esta tarde, no final o inglês teve que admitir a derrota por pouco menos de dois segundos. Hamilton estava literalmente radiante após este emocionante final: "Pensei mesmo até ao fim que poderia conseguir apanhar o Max".

"Que fim de semana fabuloso para nós, um enorme obrigado a todos na fábrica de carros de corrida que trabalharam tão arduamente para que eu e o George corrêssemos aqui no Texas com as últimas melhorias. E obrigado aos fãs por continuarem a acreditar em nós."

"Que corrida! No final, a luta foi muito renhida contra o Max, com mais algumas voltas, quem sabe."



"Estou muito contente com a forma como este fim de semana correu. Há muita agitação no mundo, isso está na minha mente, além do meu erro no Qatar. Queria mostrar aqui que posso fazer melhor.



"Também não sei porque é que muitas vezes consigo fazer corridas tão boas na América. Sinto-me confortável neste país, especialmente neste fabuloso circuito. Por alguma razão, muitas vezes consigo ter bons Grandes Prémios aqui."



"Muitos parabéns à Red Bull Racing e especialmente ao Max, eles fizeram mais um bom trabalho. Mas estamos a aproximar-nos e estou muito satisfeito com a forma como ganhámos ritmo ao longo da época. Isso dá-me ânimo para a próxima época."





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07 - George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

11º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

12º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 238

03 Hamilton 219

04 Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07 Norris 156

08. Russell 139

09º Piastri 83

11º Gasly 52

10º Stroll 49

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 5

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 704 pontos

02 Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7