Lando Norris (McLaren/3e) : "Je ne peux pas me plaindre".

Le pilote McLaren Lando Norris a décroché une bonne troisième place au Grand Prix des Etats-Unis. Après une course passionnante sur le Circuit des Amériques, l'Anglais déclare : "Bien sûr que je voulais plus, mais je ne peux pas me plaindre".

12e podium pour Lando Norris en Formule 1 lors du GP des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas (COTA). Le Britannique de 23 ans ne doit s'incliner que devant Max Verstappen et Lewis Hamilton, mais il est satisfait de sa performance : "Je termine troisième derrière les deux meilleurs pilotes de Formule 1, je ne peux pas me plaindre".

Après une course de championnat du monde extrêmement divertissante, l'Anglais poursuit : "Je voulais enfin remporter ma première victoire lors de mon 100e GP, mais je sais - je ne pouvais pas faire mieux que la troisième place aujourd'hui, je suis donc satisfait".

"Au début, les choses semblaient vraiment bien, j'ai pris un excellent départ et j'ai pu dépasser Charles Leclerc. J'avais le sentiment de maîtriser la situation".

"Mais au final, nous devons nous rendre à l'évidence - la vitesse n'était pas suffisante pour garder Hamilton et Verstappen derrière nous. Mais en fin de compte, cela s'est mieux passé que ce que j'attendais avant le week-end, donc tout va bien".

"A la fin, il n'y avait tout simplement plus rien à faire, mes pneus étaient à bout de souffle. Je n'ai rien à me reprocher et il n'y a pas de honte à finir derrière Max et Lewis".





GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

11. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

17e Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au bas de caisse

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07. Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11. Gasly 52

10. Stroll 49

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 5

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 704 points

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7