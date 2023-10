Lando Norris (McLaren/3°): "Non posso lamentarmi".

12° podio per Lando Norris in Formula 1 nel GP degli USA sul Circuit of the Americas (COTA). Il 23enne britannico ha dovuto cedere solo a Max Verstappen e Lewis Hamilton, ma è soddisfatto della sua prestazione: "Sono arrivato terzo dietro ai migliori due piloti della Formula 1, quindi non posso lamentarmi".

Dopo una gara di Campionato del Mondo assolutamente divertente, l'inglese continua: "Volevo finalmente ottenere la mia prima vittoria nel mio 100° GP, ma lo so - più del terzo posto non era possibile oggi, quindi sono contento sotto questo aspetto".

"All'inizio sembrava tutto molto bello, ho fatto un'ottima partenza e sono riuscito a passare Charles Leclerc. Mi sembrava di avere la situazione sotto controllo".

"Ma alla fine dobbiamo renderci conto che la velocità non era sufficiente per tenere dietro Hamilton e Verstappen. Ma il risultato finale è che è andata meglio di quanto mi aspettassi prima del weekend, quindi da questo punto di vista va tutto bene".

"Alla fine non ho potuto fare nulla, le mie gomme erano alla fine. Non ho nulla da rimproverarmi e non c'è da vergognarsi a finire dietro a Max e Lewis".





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.225 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

06 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.662

07 - George Russell (GB), Mercedes, +24.999

08 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

09 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

10° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

11° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

12° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

16° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07 Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11° Gasly 52

10° Stroll 49

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 5

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 704 punti

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 7