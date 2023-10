Lando Norris (McLaren/3º): "Não me posso queixar".

O piloto da McLaren, Lando Norris, obtém um bom terceiro lugar no Grande Prémio dos Estados Unidos. Após a emocionante corrida no Circuito das Américas, o inglês afirma: "Claro que queria mais, mas não me posso queixar".

12º pódio para Lando Norris na Fórmula 1 no GP dos EUA no Circuito das Américas (COTA). O britânico de 23 anos só teve de ceder a Max Verstappen e Lewis Hamilton, mas está satisfeito com o seu desempenho: "Fiquei em terceiro lugar atrás dos dois melhores pilotos da Fórmula 1, por isso não me posso queixar disso."

Depois de uma corrida do Campeonato do Mundo muito divertida, o inglês continua: "Queria finalmente conseguir a minha primeira vitória no meu 100º GP, mas eu sei - mais do que o terceiro lugar não era possível hoje, por isso estou feliz a esse respeito."

"No início parecia muito bom, tive uma óptima partida e consegui passar o Charles Leclerc. Senti que tinha a situação sob controlo."

"Mas, no final, temos de perceber que a velocidade não foi suficiente para manter Hamilton e Verstappen atrás de nós. Mas o resultado final é que correu melhor do que eu esperava antes do fim de semana, por isso, desse ponto de vista, está tudo bem."

"Não havia nada que eu pudesse fazer no final, os meus pneus estavam no fim. Não tenho nada a censurar-me e não há vergonha nenhuma em terminar atrás do Max e do Lewis."





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07 - George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

11º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

12º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 238

03 Hamilton 219

04 Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07 Norris 156

08. Russell 139

09º Piastri 83

11º Gasly 52

10º Stroll 49

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 5

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 704 pontos

02 Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7