Charles Leclerc (Ferrari/6º): ¡La estrategia equivocada!

¿Volvió Ferrari a desperdiciar todas sus opciones de victoria con una estrategia equivocada? Incluso durante el emocionante GP de EE.UU. en el Circuito de las Américas, se pudo apreciar cómo Charles Leclerc y Carlos Sainz, por un lado, y el puesto de mando, por otro, discutían intensamente por radio el mejor enfoque en cuanto a la estrategia de neumáticos.

Al final del Gran Premio, Leclerc también tuvo que dejar que Sainz le adelantara y refunfuñó por radio: "¿Por qué he tenido que dejar pasar a Carlos? Lo discutiremos después de la carrera".

Poco después de que cayera la bandera a cuadros, Leclerc, cinco veces ganador de un GP, dijo con crudeza: "Ha sido una estrategia equivocada. Una estrategia a una sola parada en una carrera así no era el camino a seguir".

"Por alguna razón nuestros números decían que un one-stopper debería estar mucho más cerca de un two-stopper y eso claramente no sucedió. Qué pena".



"No entiendo por qué nuestros números pueden crear una imagen tan equivocada ahí. Tenemos que analizarlo. Si salgo desde la pole y al final Carlos está diez segundos por delante de mí, entonces algo no puede estar bien".





GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.225 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

06 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.662

07 - George Russell (GB), Mercedes, +24.999

08 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

09 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

11º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

12º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incluidos 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07. Norris 156

08. Russell 139

09º Piastri 83

11º Gasly 52

10º Stroll 49

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 5

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 704 puntos

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7