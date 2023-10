Toto Wolff (Mercedes) : Nous avions la voiture la plus rapide

Il n'a pas manqué grand-chose pour que Lewis Hamilton célèbre sa première victoire depuis l'Arabie saoudite en 2021 et que Mercedes remporte son premier triomphe depuis le Brésil en 2022 (avec George Russell). Au final, il a manqué à Hamilton près de deux secondes au vainqueur Max Verstappen, mais la vitesse de Hamilton était vraiment impressionnante.

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré : "Nous avions une voiture rapide aujourd'hui, peut-être même la plus rapide du plateau. Pendant la course, nous pensions qu'une stratégie à un seul arrêt serait le moyen le plus rapide d'atteindre l'arrivée, mais il s'est avéré - ce n'est pas vrai".

"A la fin, nous pourrions nous énerver et dire que cela n'a pas suffi. Mais nous voulons souligner les points positifs, et c'est que nous avons eu un bon rythme aujourd'hui et que nous nous sommes rapprochés de la victoire".

"Je suis prudemment optimiste quant à nos récentes améliorations, mais nous avons besoin de plus d'expérience en la matière lors des prochaines courses".



"La course a été éprouvante pour les nerfs. Pendant un moment, il semblait que je n'allais pas m'en sortir, mais Lewis Norris a réussi à me dépasser et s'est rapproché de Verstappen. Malheureusement, cela n'a pas suffi".



"En ce qui concerne George, il ne se sentait pas tout à fait à l'aise dans la voiture, nous devons trouver en détail ce qui n'a pas fonctionné".





GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

11. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

17e Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au bas de caisse

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07. Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11. Gasly 52

10. Stroll 49

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 5

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 704 points

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7