Toto Wolff (Mercedes): Avevamo la macchina più veloce

Non ci è voluto molto perché Lewis Hamilton festeggiasse la sua prima vittoria dall'Arabia Saudita 2021 e la Mercedes il suo primo trionfo dal Brasile 2022 (con George Russell). Alla fine, Hamilton è arrivato a poco meno di due secondi dal vincitore Max Verstappen, ma la velocità di Hamilton è stata davvero impressionante.

Il team boss della Mercedes, Toto Wolff, ha dichiarato: "Oggi avevamo una macchina veloce, forse addirittura la più veloce del gruppo. In gara pensavamo che una strategia a una sola sosta sarebbe stata la via più veloce per arrivare al traguardo, ma poi si è scoperto che non è così".

"Alla fine potremmo arrabbiarci e dire: non è stato abbastanza. Ma vogliamo trarre gli aspetti positivi, ovvero che oggi avevamo un buon ritmo e siamo andati vicini alla vittoria".

"Sono cautamente ottimista sui nostri recenti miglioramenti, ma dobbiamo fare più esperienza nelle prossime gare".



"La gara è stata snervante. Per un po' sembrava che non sarei riuscito a vincere, ma poi Lewis è riuscito a superare Norris e si è avvicinato sempre di più a Verstappen. Purtroppo non è bastato".



"Per quanto riguarda George, non si sentiva del tutto a suo agio sulla vettura, dobbiamo capire nel dettaglio cosa non ha funzionato".





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.225 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

06 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24.662

07 - George Russell (GB), Mercedes, +24.999

08 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

09 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

10° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

11° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

12° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

16° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07 Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11° Gasly 52

10° Stroll 49

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 5

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 704 punti

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 7