Toto Wolff (Mercedes): Tínhamos o carro mais rápido

Grande segundo lugar de Lewis Hamilton no GP dos EUA em Austin (Texas). O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff: "Claro que podíamos estar zangados por não termos conseguido a vitória, mas queremos acentuar o lado positivo".

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Não foi preciso muito para Lewis Hamilton celebrar a sua primeira vitória desde a Arábia Saudita 2021 e a Mercedes o seu primeiro triunfo desde o Brasil 2022 (com George Russell). No final, Hamilton ficou a pouco menos de dois segundos do vencedor Max Verstappen, mas a velocidade de Hamilton foi verdadeiramente impressionante.

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, disse: "Tínhamos um carro rápido hoje, talvez até o mais rápido do campo. Pensámos na corrida que uma estratégia de uma paragem seria a forma mais rápida de chegar ao fim, mas acabou por não ser verdade".

"No final, podemos ficar zangados e dizer: não foi suficiente. Mas queremos tirar o lado positivo da situação, que é o facto de termos tido um bom ritmo hoje e termos estado perto da vitória."

"Estou cautelosamente otimista em relação às nossas recentes melhorias, mas precisamos de mais experiência nas próximas corridas."



"A corrida foi muito nervosa. Durante algum tempo parecia que eu não ia conseguir vencer, mas depois o Lewis conseguiu ultrapassar o Norris e aproximou-se cada vez mais do Verstappen. Infelizmente, não foi o suficiente".



"Quanto ao George, ele não se sentiu muito confortável no carro, temos de descobrir em pormenor o que não funcionou."





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07 - George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

11º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

12º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 238

03 Hamilton 219

04 Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07 Norris 156

08. Russell 139

09º Piastri 83

11º Gasly 52

10º Stroll 49

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 5

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 704 pontos

02 Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7