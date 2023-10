Max Verstappen après la victoire : "Le bon feeling avait disparu".

Cette 50e victoire en GP, Max Verstappen a dû la gagner de haute lutte. Tout au long de la course, le Néerlandais de 26 ans a pester contre ses freins à la radio. Après le Grand Prix, le triple champion du monde et désormais triple vainqueur du COTA s'est attardé sur ses énormes problèmes à bord de la voiture de course Red Bull Racing.

Max a déclaré : "Dans la première partie de la course, j'ai voulu être patient, en partant de la sixième place sur la grille, mais en roulant derrière les adversaires, cela a un peu endommagé mes pneus. Les difficultés avec les freins ont commencé dès le départ. Le comportement n'était pas constant et il était très difficile de trouver un compromis entre attaquer et gérer ce problème".

"Cela a continué ainsi pendant toute la course. Je n'ai jamais pu avoir une confiance totale dans la voiture. Les problèmes de freinage ont fait que les roues ont eu tendance à se bloquer, ce qui n'aide pas non plus dans la gestion des pneus".

"En termes de stratégie pneumatique, nous avons fait tout ce qu'il fallait, mais la voiture était tout simplement meilleure et plus rapide le samedi. Je n'ai jamais pu gérer ces problèmes, c'est très rare que je doive me battre avec quelque chose comme ça".



"A quelques tours de la fin, les pneus ne semblaient plus aussi bons, et en plus j'ai dû dépasser quelques personnes à l'arrière, il est clair que tu as des doutes sur ta capacité à mettre la victoire au sec".



"La seule chose que nous avons changée sur la voiture entre samedi et dimanche, ce sont ces freins. Le bon feeling avait disparu et lorsque j'ai modifié l'équilibre à cause du blocage des roues avant, les roues arrière se sont bloquées. C'est étrange, ce genre de choses n'arrive pratiquement jamais chez nous".



"Finalement, nous avons gagné, mais nous devons aller au fond des choses".





GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

11. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

17e Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au bas de caisse

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 238

03. Hamilton 219

04. Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07. Norris 156

08. Russell 139

09. Piastri 83

11. Gasly 52

10. Stroll 49

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 5

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 704 points

02. Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7