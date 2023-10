Max Verstappen após a vitória: "A boa sensação foi-se".

O holandês Max Verstappen fala das grandes dificuldades com os travões após a sua 50ª vitória no Circuito das Américas: "A boa sensação com o carro de sábado desapareceu".

Max Verstappen teve de trabalhar arduamente para conseguir a sua 50ª vitória num GP. Durante toda a corrida, o holandês de 26 anos queixou-se pelo rádio dos travões e, após o Grande Prémio, o tricampeão do mundo e agora tricampeão em COTA falou dos seus enormes problemas a bordo do carro de corrida da Red Bull Racing.

Max diz: "Na primeira parte da corrida estava a tentar ser paciente, partindo do sexto lugar da grelha, mas correndo atrás dos adversários, o que prejudicou um pouco os meus pneus. As dificuldades com os travões começaram após o arranque. O comportamento não foi constante e foi muito difícil encontrar um compromisso entre atacar e lidar com este problema."

"Foi assim durante toda a corrida. Nunca consegui ganhar confiança total no carro. Os problemas de travões significavam que as rodas tinham tendência a bloquear, o que também não ajuda na gestão dos pneus."

"Em termos de estratégia de pneus, fizemos tudo bem, mas o carro estava melhor e mais rápido no sábado. Nunca lidei com estes problemas, é muito raro ter de lutar com algo deste género."



"A poucas voltas do fim, os pneus já não estavam tão bons, além de que tive de ultrapassar alguns pilotos da fila de trás, pelo que é claro que temos dúvidas sobre se podemos vencer."



"A única coisa que mudámos no carro de sábado para domingo foram os travões. A boa sensação tinha desaparecido e quando ajustei o equilíbrio por causa do bloqueio das rodas dianteiras, as rodas traseiras bloquearam. É estranho, raramente temos algo assim".



"No final, ganhámos, mas temos de ir ao fundo da questão."





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,225 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

06 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,662

07 - George Russell (GB), Mercedes, +24,999

08 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

09 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

11º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

12º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 238

03 Hamilton 219

04 Alonso 183

05. Sainz 168

06. Leclerc 159

07 Norris 156

08. Russell 139

09º Piastri 83

11º Gasly 52

10º Stroll 49

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 5

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 704 pontos

02 Mercedes 358

03. Ferrari 327

04. McLaren 239

05. Aston Martin 232

06. Alpine 96

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 7