Christian Horner : "Mercedes était dans le no man's land



Par Mathias Brunner - Traduction automatique de Allemand

LAT

Le chef de l'équipe Red Bull Racing Christian Horner peut se réjouir : 17e victoire en 18 courses de la saison. Mais l'Anglais sait qu'avec une autre stratégie de course, le vainqueur aurait pu s'appeler Lewis Hamilton et non Max Verstappen.

SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.