Christian Horner: "La Mercedes era nella terra di nessuno".

A prima vista, il GP degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas sembra essere stato un normale appuntamento del 2023: un'altra vittoria per Max Verstappen, il suo 15° trionfo in questa stagione, stabilendo così il suo stesso record dal 2022.

Ma non c'è stato nulla di normale nella vittoria del 50° GP di Verstappen: perché Max era alle prese con gravi problemi ai freni, che hanno reso difficile la gestione degli pneumatici, e se la Mercedes avesse scelto una strategia di gara leggermente diversa, sarebbe stato molto, molto difficile per Verstappen stare davanti a Hamilton.

Christian Horner, team boss della Red Bull Racing: "Prima della gara, tutte le nostre simulazioni dicevano che la migliore possibilità di vincere qui è con una strategia a due soste. Quindi abbiamo deciso di farlo. La domanda più importante era quindi: dovremmo andare nell'ordine medio-duro-medio-duro o medio-duro-medio-duro?".

"Sapevamo che la McLaren aveva messo da parte due set di gomme dure per la gara. Quindi ci siamo detti: meglio montare due volte di seguito le gomme medio-duro e cercare di superare Lando".



"La Mercedes, invece, si è trovata in una sorta di terra di nessuno. Perché per un bel po' di tempo hanno cercato di fare una sola sosta, ma poi hanno abortito il tentativo, il che li ha costretti a usare la mescola migliore, solo la gomma media dura, alla fine. Avevamo abbastanza velocità per essere in testa alla fine, ma la situazione si è fatta stretta".



"Max ha avuto grossi problemi con i freni, tutti potevano sentirlo dai suoi messaggi radio. Il modo in cui ha mantenuto il distacco da Lewis Hamilton nonostante queste difficoltà è stato magistrale".



Christian Horner ha parlato con i rappresentanti della Meiden prima che Lewis Hamilton venisse squalificato per aver macinato troppo il fondo, così come Charles Leclerc.





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10