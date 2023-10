Christian Horner: "A Mercedes estava numa terra de ninguém".

À primeira vista, o GP dos EUA no Circuito das Américas parece ter sido normal em 2023: outra vitória para Max Verstappen, seu 15º triunfo nesta temporada, estabelecendo assim seu próprio recorde de 2022.

Mas não houve nada de normal na vitória de Verstappen no 50º GP: porque Max estava a lutar com sérios problemas de travões, o que dificultou a gestão dos pneus, e se a Mercedes tivesse escolhido uma estratégia de corrida ligeiramente diferente, teria sido muito, muito difícil para Verstappen ficar à frente de Hamilton.

Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull Racing: "Antes da corrida, todas as nossas simulações diziam: a melhor hipótese de vencer aqui é com uma estratégia de duas paragens. Por isso, decidimos fazer isso. A grande questão então era apenas: devemos seguir a ordem média-dura-média-dura-dura ou devemos seguir média-dura-dura-média-dura?"

"Sabíamos que a McLaren tinha posto de lado dois jogos de pneus duros para a corrida. Por isso, dissemos a nós próprios: é melhor usar pneus médio-duros duas vezes seguidas e tentar ultrapassar o Lando."



"A Mercedes, por outro lado, viu-se numa espécie de terra de ninguém. Porque estavam à espera de uma paragem única durante algum tempo, mas depois abortaram essa tentativa, o que os obrigou a usar o melhor composto, apenas o pneu médio duro, no final. Tínhamos velocidade suficiente para estarmos à frente no final, mas as coisas ficaram apertadas."



"O Max teve grandes problemas com os travões, todos puderam ouvir isso nas suas mensagens de rádio. A forma como manteve a diferença para Lewis Hamilton, apesar dessas dificuldades, foi magistral."



Christian Horner falou com os representantes da Meiden antes de Lewis Hamilton ser desclassificado por esmerilhar demasiado o piso, tal como Charles Leclerc.





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10