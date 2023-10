Charles Leclerc (Ferrari): Infección, analgésicos

Nico Hülkenberg se mostró sorprendido tras sus primeras vueltas de práctica en el Circuito de las Américas: "La pista es mucho más ondulada de lo que recordaba. Estaba tan agitado que temía sufrir una conmoción cerebral".

Con todas esas ondulaciones y baches, lo último que quiere un piloto de Fórmula Uno es: un dolor de muelas. Pero eso es exactamente lo que sufrió Charles Leclerc este fin de semana, tal y como admitió el piloto de Ferrari tras su sexto puesto.

"Tengo una infección dental, sospechamos que es una muela del juicio la que está causando problemas. El jueves estaba muy mal, el viernes también, se calmó un poco".

Hay una razón para ello, como explica el pentacampeón: "Desde el jueves he estado tomando grandes cantidades de analgésicos, también antes del Gran Premio. De momento no es tan grave. No podría decir ahora que el dolor haya afectado a mi rendimiento".



Lo que suceda a continuación con el diente sigue sin estar del todo claro. Leclerc tiene que volver a subirse al coche dentro de unos días, ya que el fin de semana del GP de México comienza el viernes, y la semana siguiente se correrá en Brasil.



El verdadero dolor llegó para Leclerc de todos modos, cuando ya hacía tiempo que había abandonado la pista: descalificación porque la placa del suelo se había rectificado demasiado.





GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10