Charles Leclerc (Ferrari): infezione, antidolorifici

Nico Hülkenberg è rimasto sorpreso dopo i primi giri di prova sul Circuit of the Americas: "La pista è molto più pesante di quanto ricordassi. Ero così scosso che temevo di avere una commozione cerebrale".

Con tutte quelle onde e quelle asperità, l'ultima cosa che un pilota di Formula Uno desidera è il mal di denti. Ma è esattamente quello di cui ha sofferto Charles Leclerc questo fine settimana, come ha ammesso il pilota della Ferrari dopo il suo sesto posto.

"Ho un'infezione ai denti, sospettiamo che sia un dente del giudizio a causare problemi. Giovedì era davvero molto grave, venerdì si è calmato un po'".

C'è un motivo, come spiega il cinque volte campione del GP: "Da giovedì ho preso una quantità massiccia di antidolorifici, anche prima del Gran Premio. Al momento non è così grave. Non posso dire che il dolore abbia influito sulle mie prestazioni".



Il futuro del dente non è ancora chiaro. Leclerc dovrà tornare in macchina tra pochi giorni, poi il weekend del GP del Messico inizierà venerdì e la settimana successiva si correrà in Brasile.



Il vero dolore per Leclerc è arrivato comunque quando aveva già lasciato la pista da tempo: la squalifica per l'eccessivo abbassamento della piastra del pavimento.





USA-GP, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10